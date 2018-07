Em carta a ministro, Blatter diz confiar em Copa 'exitosa'

A carta indica uma diminuição nas tensões entre Fifa e governo após declaração do secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke, que irritou os brasileiros.

"Com o apoio e a cooperação do governo brasileiro e a sua, estou convencido de que juntos poderemos coordenar o comando deste projeto em harmonia, entregando uma Copa do Mundo extremamente exitosa", disse Blatter, segundo comunicado do Ministério do Esporte divulgado nesta sexta-feira.

Blatter esteve na semana passada em Brasília, onde se reuniu com a presidente Dilma Rousseff, Pelé, Aldo, e o ex-jogador Ronaldo, atualmente membro do conselho do Comitê Organizador Local (COL).

"Agora que retornei a Zurique, por favor, permita-me agradecê-lo por sua recepção e o delicioso jantar oferecido em sua casa com sua família e amigos", acrescenta Blatter ao ministro.

A reunião aconteceu depois de o Brasil vetar Valcke como interlocutor da Fifa para o Mundial. O secretário-geral afirmou no começo do mês que os organizadores da Copa precisavam levar um "chute no traseiro" para agilizar os preparativos do evento.

Valcke e Blatter pediram desculpas em cartas ao governo brasileiro, que aceitou, e em seguida foi marcado o encontro em Brasília. Na reunião, Dilma assegurou que o país cumprirá com as garantias acertadas para realizar a Copa, mas não ficou claro se Valcke permanece como principal intermediação entre Fifa e Brasil.