Em carta, Elize diz que se arrepende do crime Um ato impensado. Foi assim que Elize Matsunaga, de 30 anos, definiu o assassinato e esquartejamento do marido Marcos Matsunaga, em carta escrita na cadeia e divulgada ontem pelo Fantástico, da TV Globo. Ré confessa dos crimes, praticados em maio, ela diz que viveu um "conto de fadas às avessas". Disse ainda que o marido a humilhava e chegou ao ponto de ameaçá-la de morte. A defesa dele nega as afirmações e o Ministério Público diz que Elize matou por dinheiro. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.