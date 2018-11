Em casa, Lotus faz seu melhor treino em 2010

A Ferrari e a McLaren foram surpreendidas por uma tempestade e eliminadas logo na primeira sessão de treinos, com Kovalainen ajudando o time malaio a passar para o Q2 pela primeira vez na temporada.

"Ir ao Q2 realmente excede expectativas para mim e para todo o time", afirmou Kovalainen após obter o 15o posto para o Grande Prêmio da Malásia com a Lotus, cuja melhor marca anterior era o 19o lugar na Austrália.

"Embora a gente tenha tido sorte, jogamos bem com nossa estratégia. Se você olhar para McLarens e Ferraris, elas não sabiam que choveria aquilo tudo e veja só o que aconteceu. Eles perderam a janela no começo do treino e tiramos vantagem disso. Agora, mal posso esperar para a corrida de amanhã", afirmou.

O resultado traz um novo ânimo para o ex-piloto de Renault e McLaren, que foi multado em 1.400 euros por passar do limite de velocidade no pit lane na última sessão de treinos livres deste sábado.

As Lotus, com Kovalainen e Jarno Trulli, que largará em 18o, estavam quatro segundos mais lentos que os líderes na Malásia, contentes de que o carro mais pesado e confiável poderia finalizar uma corrida antes do Grande Prêmio da Espanha, em maio, quando uma grande reformulação deve ocorrer no monoposto.

Mas, após a boa estratégia no treino, Tony Fernandes ficou esperançoso para a corrida deste domingo, quando a previsão aponta para mais chuva.

"Estou sem palavras. Que dia! Ficar com a 1a posição em nosso país sede, em frente à nossa torcida, é sensacional. Estou muito feliz e muito animado," disse.

Outra equipe novata representada no Q2 foi a Virgin, com o alemão Timo Glock no 16 lugar. "É ótimo para o time e há agora muita motivação para amanhã", disse Glock. "Parece que pode ser uma corrida maluca, então temos de permanecer concentrados e ficar na pista, e veremos o que acontecerá."