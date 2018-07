Hoje, FHC recebe o sociólogo francês Robert Castel para falar sobre o Estado Providência em seu Instituto. Zé Macfarland, da Idealista, e Celita Procópio de Carvalho trarão para Faap em outubro criativos para falar de construção de marcas - entre eles Carl Johnson, brander do NY Times.

Mais

Dias 28 e 29, o rabino Nathan Silberstein abre o Kaballah Centre São Paulo para celebrar Yom Kipur, o ano-novo judaico 5770. É quando se elevam pensamentos à Binah - nível cósmico onde é recebida a luz espiritual que guiará o próximo ano.

E mais

Amanhã, os DJsLuca Lauri e Liana Padilha levam para a Strip Poker, do Vegas, The Phantom Revenge - projeto de house francês de Anthony Comte. Os irmãos Sabó fervem a Pink no sábado. E Elly Kim faz uma gig no Sonique, domingo.

Cia Vitrola Quântica perde o controle com Joy Division

A perda de controle emocional e a perda de controle na noite, nas boates, nas drogas, na música e das rédeas da vida contemporânea é o mote da performance de dança She"s Lost Control. A Cia Vitrola Quântica emprestou o título da música do Joy Division para contar história de três mulheres quase em ponto de desencape. "O balé começa com as três bailarinas, tocando Killers num power trio de guitarra, bateria e teclado, explica Júlia Abs, diretora da Cia. Para dissecar o enredo, cheio de referências a Proust e Dostoievski, Júlia chamou o músico José Miguel Wisnik e a filósofa Olgária Matos. A trilha é dos meninos do Instituto e cenário, Bijari. No Olido, hoje.

No bolo de aniversário armado por funcionários da Câmara para Michel Temer, o ministro Geddel Vieira, PMDB, pré-candidato ao governo da Bahia, desabafava: não subirá mais no palanque com Dilma, pois Lula apoiará a reeleição de Jacques Wagner. Diz que vai de Serra.

Baixo Ribeiro faz prévia da Acervo, braço by appointment da Choque Cultural. Por lá Yumi e Titi Freak com baby Jin

A próxima bola da arte vem do México por meio de Edu Leme. A curadora do museu Carillo Gil, Ruth Estévez, montou para a Galeria Leme uma mostra dos 13 hypados artistas do País. José Macotela fez uma obra subversiva, Time Divisa, na qual envolveu 365 presos do cárcere de Santa Martha Acatila, explorando a possibilidade de substituir dinheiro por favores mútuos.

Afonso Poyart, sócio e diretor de cena da Black Maria, começa a rodar em outubro seu primeiro longa: Dois Coelhos - também roteirizado por ele, contando sobre uma "vontade" bem comum entre brasileiros: exterminar um político corrupto.

DÁ-LHE PORCO - Sob a chuva de segunda, vendado, o goleiro Marcos, do Palmeiras, catou várias bolas chutadas a gol pela diretora Paula Trabulsi, da Bossa Nova Films. A cena é uma metáfora de que o câncer infantil pode atacar sem que seus sinais sejam percebidos. Entra na campanha criada para conscientização do câncer infantil por Lilian Lovisi e Virgílio Neves, da M&C Saatchi

O cenário das artes terá mais uma galeria. Os sócios Pedro Mendes, de BH, e os americanos Colin Riz e Matthew Wood compraram na Consolação o ponto do extinto Sophia Bistrô e estão reformando. Do restô, restou... a chef Fabiana Cesana, que ali fará um café des

arts.

Terminaram as semanas de moda de NY e Londres e ainda faltam as de Paris e Milão para definir o que será do prêt-à-porter no verão 2010, mas uma tendência é clara: saltos serão mais baixos.

E para tirar dos joelhos as marcas de tombos que a mulherada leva de cima de Louboutins de 14 cm, Fraxel. A dermatologista Adriana Vilarinho indica o laser fracionado para tirar estas e outras marcas pigmentadas da derme.

Twitter já não é novidade. A Particle, empresa de softwears do Vale do Silício, sacou da versão beta a plataforma Robo.to, bolada para usuários fazerem updates visuais em status de sites sociais. A regra: passar a mensagem em microvídeos, de 4 segundos. Há 40 dias no mercado, o Robo.to tem ainda pouca gente registrada: 100 mil. "Servirá também para branding", diz o CEO Rey Flemming que tem como sócio... Justin Timberlake.

Cabelos vermelhos, olhos pretos e pele branca - geneticamente tricolor. É assim que se define o músico Nando Reis, autor do livro infantil Meu Pequeno São-Paulino, que autografa dia 28 na Cultura. Nando:

O livro...

Faz parte de uma série da Editora Belas-Artes sobre histórias do time. Conto desde 63 das conquistas do São Paulo por meio da minha história, realçando minha relação com centroavantes. O livro tem um certo grau de magia por causa das ilustrações. Chamei o também são-paulino Rodrigo Andrade, que fez várias capas de discos meus, para pintar a óleo as ilustrações. Terá uma exposição no lançamento. Acho interessante a mistura de arte, futebol e cultura.

Como acha que o São Paulo termina o Brasileiro?

Apesar do resultado do fim de semana, tem tudo para terminar bem.

Declarado candidato ao governo de São Paulo, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, ainda não tem partido, mas tem grilo falante. Tem se aconselhado com... Duda Mendonça. Na terça, no Arábia, a conversa entre os dois era em baixo tom.

Pizza, cheetos, hot-dog, Big Mac. O prefeito de NY, Michael Bloomberg, come tudo com extra sal. Aí se vê inchado numa foto e fica semanas em regime da fome. Talvez por isso esteja querendo "ajudar" americanos, armando uma guerra contra o sal e o açúcar. Nos metrôs há cartazes de alerta com a frase "ganhando peso?" E pede que, voluntariamente, restaurantes cortem 20% do sal.

O chef Alex Atala vê resultados da sua saga para inserir produtos brasileiros no mercado foodie internacional. Tem tapioca no menu do nova-iorquino Perse.

Foi quase um parto. Mas Zé Celso, que é conhecido por montagens de peças longuíssimas, conseguiu passar a faca em Cacilda!, em cartaz no Rio. De 6 a peça passa a ter 4 horas. Sinal de desapego, Zé?

As Sartinhas, Lilly e Renata, dizem oi à primavera com um trunk show de sua coleção. Por lá, Patrícia Barros

SAINDO DO ARMÁRIO - Única marca autenticamente Duek, hoje, no mercado de moda é Carina Duek - da filha do empresário Tufi Duek. A estilista saiu do Baixo Jardins para abrir no coração do bairro sua nova loja. Dar à Carina Duek mais projeção seria uma ás na manga da família, que vendeu em 2008 a Forum e Triton ao Grupo AMC Têxtil? "Esse é um projeto meu, só meu", diz Carina. O arquiteto Isay Weinfeld foi posto no front para ajudá-la a conceituar o projeto do negócio: "Isay garimpou armários antigos na Avenida São João para expor as roupas." E em cada armário haverá uma seleção de peças que forma uma coleção cápsula, com tudo o que a mulher precisa: um jeans, vestes, camisetas, vestidos...