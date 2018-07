Na miúda, Benny Novak abriu o Diner 210 - um lugar de burguer-chic. A crítica Ale Forbes detectou nos painéis do 210 um quê Adrià. Parece o Inopia, bar de tapas do irmão de Ferràn. Aos fatos.., quer dizer, pratos: baby ribs, eggs benedict, Matze ball soup da yiddish mama Novak. Rua Pará.

Há no HC o Programa da Mulher Dependente Química, chefiado pelas dras. Melissa Tamelini e Patrícia Hochgraf. Há um índice alto de mulheres na faixa dos 30, imersas em más ondas que levam a vício devido a... frustrações. Muitas, de classe alta e intelectualizadas. Perdem tudo. Efeitos do álcool e drogas para mulher são distintos de no corpo dos homens - e esterlidade é uma questão. Séria. Dia 30, o Promud une top psiquiatras do País para falar da problemática. Estarão: Silvia Brasiliano, Hermann Grinfeld, Leonardo Posternack, Maria Zemel, Ricardo Trinca e Lygia Humberg, e nutricionistas.

Cada um com sua loura. E tudo certo

Paris chega no camarote Devassa com o namorado Doug Einheart. Depois do bate-cabelo da festa pré-Carnaval, ficou em espaço restrito assistinto aos desfiles da Sapucaí

LOVE PARIS - Há tempos uma cervejaria não dava tiro tão certo no Carnaval. Para recuperar o 0,5% de perda no mercado em 09, e dar um up na imagem da cerveja Devassa, Angelo Schincariol autorizou a agência Mood a chamar uma beeeem loura para fazer espuma: Paris Hilton. Valeu cada dime dos US$ 700 mil recebidos para fazer filme e dar pinta no Rio. Nem o sponsor imaginou do que ela seria capaz. Na festa pré-Carnaval, sempre com a - cara e boa - Devassa na mão, Paris se jogou no chão, quatro, para dublar Lady Gaga em Bad Romance. Na Sapucaí, mais contida, acompanhada namorado Doug Einhart, apareceu de melindrosa como no filme de Alex Gabasi, da O2, para tevê

Michele Alves com o marido e sócio de Madonna, Guy Oseary. Madge, Giancarlo Giametti - ex-marido e sócio de Valentino - Gerard Butler - berrou "Espartaaaa!" na avenida - e Júlia Otero

Madonna foi até Serra para falar da SK e Dilma correu atrás. Foi... ignorada, basicamente. Olha só no Circo Voador... Madonna, generosa com amigo de Jesus Luz

DISPONÍVEL ASSIM? - por US$ 1 milhão, Madonna fica fácil. Cruzou o Sambódromo para pegar o cheque no valor doado pela Brahma para a Sucess For Kids, que desde 2001 cuida de crianças e famílias em situação de risco. O dinheiro vai para a SK carioca. Entre shabat e jantares, Madonna encheu o cofre da SK com mais US$ 1 milhão. O banqueiro Luis Otávio Ìndio da Costa doou US$ 500 mil - e ficou acertado de ser ele o representante oficial de Madonna em SP para conseguir mais dinheiro. Outros quinhentos vêm do carioca Alvaro Otero, acionista da Petrobrás. Jesus Luz? O negócio é mesmo "on/of" e ela é quem manda: "pega meu copo"; "Jesus, mais gelo" - coisa que homem a-do-ra!

E a Daslu?

Desde o anúncio, na última quinta-feira, pela W/Torre de que o Iguatemi será novo gestor da Villa Daslu, ficaram no ar dúvidas sobre o futuro da marca Daslu. De NY, pela primeira vez, Eliana Tranchesi fala sobre o assunto à mídia, em exclusividade ao Estado. E explica também sobre a chegada da Maison Chanel em si ao País:

Como fica a Daslu com esta mudança?

Estou em NY, mas assim que voltar vamos fazer uma nota explicando, pois acho que as pessoas estão entendendo errado. Não há nada de mudança na Daslu. Nada, nada. Conforme a nota do W/Torre, a administração dos espaços da Villa, que já são de outros lojistas, fica com o Grupo Iguatemi.

Tenho a informação de que a família Werthmeier, dona da Maison Chanel, focada nos Brics, está montando operação no Brasil. A marca até então estava em suas mãos. E agora?

A empresa Chanel vai abrir empresa no Brasil. O Iguatemi vai abrir uma Chanel, que será administrada pela própria. Será como é nas outras cidades do mundo. A loja Chanel na Daslu é da Daslu e continuará sendo, operada por nós, com a nossa compra, escolha de produtos, vendedoras, Cecilla Street Barros como gerente, tudo igual!! Edição de moda sempre foi o nosso negócio!

E a marca Daslu?

Estaremos focadas na nossa marca e na edição de marcas importadas que quisermos trazer para o Brasil, como sempre estivemos! A expansão da Daslu para outras cidades (Rio e São Paulo) é um processo natural, que já estava nos nossos planos há tempos e que vamos realizar.

O Pactual está de olho na marca Daslu. Há uma negociação por um steak - ou toda - brand.

O Iguatemi assume dia 1º a Villa Daslu, iniciando o processo que dará nova cara ao tabuleiro do luxo. Com a Daslu enrolada em dívidas de R$ 900 milhões, o duelo será entre os de big cash - os Auriemo, do Cidade Jardim, e Jereissati, do Iguatemi e JK.

Carlinhos Jereissati termina em 2012 a construção do Shopping JK - que será um poder, já que Santander injetou R$ 800 milhões no prédio e a família Moraes, cerca de R$ 600 milhões. O arquiteto Eric Carlson, ex-Vuitton, dará visual uniforme ao shopping, que será repleto de instalações de arte contemporânea: "Estamos fazendo a curadoria", conta Jereissati. JK pronto, será derrubado o muro que o separa da Villa Daslu. Entre os dois, um boulevard de Isabel Duprat.

A super-Chanel ficará no 1º piso do Iguatemi, em frente da rampa principal. Será um full store.

Nos is: Não, Tufi Duek não vai para a Cori. Montará espaço mixando mobiliário, casa, laser, arte, tecnologia. Só para homens.

Canto del Cisne: Até então rankeada como uma das principais feiras de arte, a Arco-Madrid vai... péssimo. Depois que Isabella Mora saiu para montar a Miami Art Basel, as coisas começaram a degringolar. Há discussão entre quantidade e qualidade de arte, principalmente pelo fato do presidente Luis Eduardo Cortés ter aceito no grid uma galeria que mostrou obras falsas em outra feira. Haverá uma debandada de galeristas, também por efeito da crise. Manuel Borja-Villel, diretor do Reina Sofía, tem meros E$ 200 mil para shopping.

4 All: Paris est tombé amourouse por... forró. Marion Pigeant, francesa apaixonada pela dança, está fazendo pegar a moda. Com festas e mais festas no Canal de St. Martin.

Revolta em Trancoso: o prefeito de Porto Seguro, Gilberto Abade, não teve melhor ideia do que entrar na Câmara com projeto para FECHAR a Escola Higina Cristo, a mais antiga do local. Corre que Abade tem proposta de R$ 4 milhões pelo espaço. É pessoa difícil. O que se pode dizer é que, desde que assumiu, a população está mais panicada com criminalidade e venda de crack. Não pegam dealers, sabe-se lá como... Vale lembrar que o presidente da Câmara é o sargento Martins, chapa do prefeito.

Karen Berg, fundadora do Caballah Centre, fala sobre espiritualidade e planos para o Brasil

Por estes dias, Karen Berg esteve no Brasil para definir estratégias com Rav Jonathan para disseminação do The Kabballah Centre International no Brasil. Rav, em português, significa mestre. Karen e o Rav Berg, fundadores do The Kabballah Centre International (onde Madonna estuda), sediado em L.A., foram responsáveis pela abertura e proliferação nas Américas da filosofia, até então restrita aos maskilim - homens autorizados pelos rabinos a aprender formas antigas de misticismo judaico. Grande parte das formas da Cabala ensinam que cada letra, palavra, número, e acento da escritura têm sentidos escondidos e ensina ferramentas para interpretação para verificar esses significados ocultos. Pense à parte da religião. Cabala é uma filosofia do bem, luz. Karen conversou sobre espiritualidade com o Estado:

Tenho um mestre de cabala que resume a filosofia ao seguinte: Moisés entendeu que o povo da terra não estava preparado para entender os segredos do Zohar e resumiu em 10 as principais regras - que seriam os 10 Mandamentos que, toscamente resumindo, são regras de bem viver. Está de acordo, Karen?

A palavra cabala vem do verbo receber. Cabalah nos ensina como receber a plenitude que buscamos. Há ferramentas o levarão a uma vida de sucesso verdadeiro, permanente. Temos que começar lá atrás, antes do momento da criação para entender. Antes do que é conhecido como Mundo Infinito, duas forças permitiram a criação. A Luz, que é o desejo infinito de dividir, compartilhar. É a energia boa e não física, porém inteligente, do universo. Deus tem energia infinita de conceder - e isso leva à paz. A luz seria o mais; o menos, a outra força, é o receptor.

Pode ser mais clara?

Da mesma maneira que um copo pode estar cheio de água, cada um de nós é uma caixa com capacidade para receber toda luz que nos é reservada. Em termos cabalísticos, dizemos que a luz é causa e o receptor, o efeito. E este é feito de desejos - que vão de comer algo a ter um sapato Jimmy Choo. A questão aparece quando o receptor está interessado apenas em receber. Isso não completa o ciclo. É por isso que digo que 2012 é um tempo de mudanças. É o limite. Tiramos tudo da Terra e esta não aguenta mais. Os ensinamentos espirituais permitem que as pessoas entendam sua missão e objetivos de vida, tem a ver com caos. Todo processo divino passa por um caos.

Além de abrir a filosofia, você diz.... Deus usa Batom...

É o nome do livro que escrevi para ensinar cabala à mulheres. Começou com um manuscrito sobre amor e uma combinação de ensinamentos, pois muitas pessoas vinham com dúvidas

Como tudo começou?

Há 40 anos mudei-me com Rav para Israel para que completasse seus estudos. Gosto de andar por caminhos desconhecidos e acho que a luz é para todos; está em todos. Há muito charlatanismo por aí, quando falamos de espiritualidade.Em 1974, começamos a prensar livros em uma antiga livraria de poesia, a Gottan Books. Montamos o centro de Los Angeles e, junto a grupos de amigos, começamos a espalhar a filosofia. Espiritualidade não pertence a uma pessoa, a uma instituição, uma religião. A luz é do universo.

No dia dessa entrevista seu filho, Yehuda Berg, lançou em NY o livro The Power to Change Everything (O Poder de Mudar Tudo). Pode contar sobre o livro?

Quando escrevia, Yehuda lembrou de uma babá que teve em Israel que se tornou mulher-bomba aos. Explodiu um ônibus. Matou gente. Tristíssimo. No livro, Yehuda fala sobre a necessidade de tomarmos responsabilidade em nossas ações. A consequência disso é viver melhor. É uma chamada à ação neste momento de crise. E é um livro a ler para os jovens casais. As pessoas casam cedo, sem saber quem são, o que querem. O livro nutre a ideia de sermos o que queremos ser, de ter o que queremos ter e de que vivermos como desejamos. A vida é feita de desafios. E um deles é manter-se na luz.

Sobre 2012. Por que dizem ser o fim do mundo?

Achamos que mais e mais pessoas mudarão nos próximos anos. A distância entre causa e efeito é mais curta, a cada dia. Agimos contra a Terra e ela está devolvendo rápido, vomitando violência. Veja as catástrofes que têm acontecido. Não que ó mundo vá acabar, mas o ano de 2012 será um tempo de inevitável tomada de consciência.

Planos para o Brasil?

A casa em que estamos (Al Itu, 1.571) tem quatro meses e já está pequena. Provavelmente teremos outro lugar. No Rio, o Rav Shmuel Lemle toca nossos projetos. Estamos sempre cheios em shabat e cursos. Mas como disse, espiritualidade não tem dono, então criamos webnars, os seminários que podem ser acompanhados pela internet. O que é falado no centro, você pode ouvir em casa. As aulas são à noite. E estamos trabalhando com comunidades carentes, para passar a mensagens de filosofia e positividade para a vida por meio do programa Spirituality for The Kids. Os que Madonna toca, resolveu mudar o nome para Sucess for Kids, pois muita gente confunde espiritualidade com religião. Ensinamos nesse projeto os fundamentos de Abraão. Os Meninos do Morumbi estão aprendendo. Os resultados são incríveis. Vamos formar 4 mil crianças este ano. A ideia é despertar consciência nas pessoas para que possam dividir melhor, seja qual for sua mensagem.

A super-hipermegaultra mática e arquiteta desconstrutivista Zaha Hadid vem ao País em 2012. O Ateliê Zaha Hadid será montado como expo de esculturas e peças monumentais da Pritkzer iraquiana. Curadoras fecharam a produção com Renata Junqueira, Danniel Rangel e Robson Oteiro.