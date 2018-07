Guga Mattos e João Serrado - aka Dry - abrem amanhã o Farofa Paulista. Na cozinha, Cássio Machado fazendo "PF" reloaded. O bar tem grafites de Flávio Rossi inspirados em Warhol e uma laje, para uma esticada pós-almoço. Fica na esquina da Melo Alves e Tietê. Falando em Warhol, o pop artista americano terá sua obra exposta na Pinacoteca do Estado de São Paulo em Mr América. O curador Philip Larratt-Smith trouxe 170 obras, que exploram temas relativos à política e à cultura pop norte-americana e filmes produzidos pelo artista em seu próprio estúdio, The Factory. A exposição será aberta em 20 de março.

Freud fundou a Associação Psicanalítica Internacional em 1910. A Associação Brasileira comemora esses 100 anos com conferências sobre mudanças na

psicanálise. De 24 a 30.

BRASILEIRÍSSIMO - O piloto de F-1 Lucas Di Grassi, no VR-01. O carro é um scandal de lindo, e as primeiras aceleradas foram em Barcelona. "A Virgin Racing está realmente trabalhando para conseguir uma F-1 "verde", então do projeto até a construção do carro foram usados muitos recursos digitais, diminuindo a necessidade de desperdício de material", explica Di Grassi. E Richard Branson tem na cabeça fazer seus motores rodarem em... biocombustível. Por enquanto, é ideia. O lado técnico: "O carro tem uma boa base. Isto é... estamos relativamente próximos dos mais rápidos do grid. O único problema até agora é a durabilidade de certas peças, que ocasionaram um teste com poucos kms rodados", acentua o piloto. A expectativa de Branson para a corrida de abertura do ano da F-1 em Bahrain, dia 14 de março, é ser a melhor entre as equipes estreantes - e a cena toda da F-1 está numa superexpectativa, já que o VR-01, desenvolvido via CFD, contrasta agressivamente com o BGP-001 da Brawn, calibrado na última temporada com três túneis de vento. O Brasil vai torcer. Acelera, Lucaaasssss!

LIONSNIGTHCLUB - O estatuto original do Lions Club International, criado nos anos 20, prega liberdade, inteligência, ordem, nacionalidade e serviço, e dedica a homens e mulheres a missão de ajuda à comunidade. O nome foi emprestado e o discurso social adaptado à noite no projeto do LionsNigthClub, aberto ontem. Lions é, de prima, um belo bar. Facundo Guerra, o responsável pelo re-hype do Baixo Augusta, o PR Cacá Ribeiro e o advogado Augusto Arruda Botelho encontraram um salão no 1.º andar do Edifício Salvatore Guilherme - vizinho ao Sebo Aliança, na Brigadeiro Luís Antônio. O prédio foi construído por Guilherme Malfatti, irmão de Anita. Os Lions mantiveram a - hoje trash - estética do prédio e chamaram o editor de estilo da Casa Vogue, Fabrizio Rollo, para fazer o interior. Você sobe uma escada e dá num salão com bar bem 50"s, bem chique, de latão, rodeado por sofás de couro, veludos e azulejos que o Iphan estuda para garantir autenticidade da modernista. O curador do MAM, Tadeu Chiarelli, crê que sejam mesmo de Anita, já que no verso das placas há o selo das Indústrias Matarazzo. Nos 20"s, a fábrica fez séries de azulejos com artistas. O bar tem uma gigante varanda - com vista para o centro. Com a progressão do fervo, o Lions terá suas cinco comportas abertas. Uma delas é a pista 3D, bolada por Guerra, dr em ciências políticas, que usa os jogos de espelhos versalhianos e leds. Desde os anos 90 falta algo assim na cidade. Vá lá tomar um dry Martini...

4,3,2,1: Four Seasons: Bill Gates e o príncipe saudita Al-Walleed estão há tempos de olho no País e ensaiaram algumas vezes trazer o Four Seasons. Só que a hora é esta - e o homem nomeado para desenvolver o projeto é Alinio Azevedo. Procuram terreno em São Paulo. Também no Rio. O objetivo é inaugurar o primeiro hotel em 3 anos.

Aécio Neves vai fazer da Praça da Liberdade um polo cultural, transformando os casarões ao redor do Palácio do Governo em centro culturais. Para tocar os projetos, elegeu Heloisa Starling, vice-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Gringo Cardia está montando o Memorial de Minas, onde Glória Kalil fará uma inserção de moda. O Museu de Artes e Ofícios está sendo re-recheado com a coleção de sua diretora, Ângela Gutierrez, que fará mais dois: o Museu de Santana, de quem é devota, e para o qual vai colaborar com mais de 200 peças de sua coleção particular. E a Biblioteca do Barroco, com livros do século 18. Ambos em Tiradentes.

Poker Face: "Ela está vindo, sim", diz Fernando Altério, da Time 4 Fun, sobre Lady Gaga no Brasil. "Mas saí do jogo. Show caro demais para o que é." Caro quanto? Os players do show biz estão bidando mais alto que as 800 mil libras - cachê usualmente cobrado por uma performance gagaística. Certo, só a data: junho.

Sweet Child of Mine: Imprevisível & incontrolável. Pelo fato de Axl Rose ser assim, a Time 4 Fun não tem em mãos o set list do show do Guns"n Roses - mas tem a garantia que eles vão, sim, tocar o que o público quer ouvir e não somente Chinese Democracy.

Comidinhas: Tal é o sucesso do Pobre Juan no Cidade Jardim, que Zeco Auriemo pediu a Luizinho Massaioli que entre em nova seara: a de brasseries. Em breve, no shopping.

Louras: Giba Tarantino andou vasculhando cervejarias artesanais - e vai colocar três no mercado: a belga Malheur - infelicidade, em francês -, feita com método do champanhe; a Flying Dog, produzida em Maryland, com rótulos artsy e slogal "Good beer. No shit". E a também americana Anderson Valley High Rollers Wheat Beer, de trigo que, diferentemente das mais conhecidas, é filtrada e de corpo leve.

Do mestre, com carinho: Marcos Proença, Marco Antonio de Biaggi, Théo Carias. Todos esses bons profissionais da beleza deram os primeiros passos no W, de Wanderlei Nunes. O "professor" Wanderlei está abrindo uma escola. "Quero treinar profissionais para serem sócios." Muitos acabam envolvidos com empresários, que palpitam errado e acabam minando a carreira do artista. Será na Mário Ferraz.

Bem-pisado: Duas super brands fizeram um bem-bolado. Havaianas e a inglesa Liberty & Co, que popularizou a padronagem art nouveau, caracterizada por florzinhas e plantinhas. Assim é por ser uma reação à arte acadêmica do século 19. Vem aí um lote de sandálias chiquerésimas. UK é um dos mais importantes mercados para as Havaianas.

Purpurina: Maurício Branco está rodando um documentário-escândalo, o Rio 77-78. Para contar sobre Dzi Croquetes, Frenéticas, Ricardo Amaral, Disco e tudo de bom que rolou no fim dos anos 70 no Rio.

Tendência? O mundo deu para querer um Terence Koh

Desde 06 Terence Koh, nascido na China e criado no Canadá, vinha fazendo um certo barulho nas artes, quando começou a gravar vídeos de artistas entrevistando-o e vice-versa para postar no YouTube. Só que agora o mundo quer um Terence Koh. Por quê? Um amigo galerista diz que nunca é fácil de entender os porquês do mercado, mesmo porque basta o comentário de um trendsetter para que os wanabee top colecionadores fechem uma compra. Mas mais certo que haja um deslumbre em torno desse china por não ser muito fácil de entendê-lo. "Sou puro conceito", diz Koh, que é ex-assistente da arquiteta iraniana Zaha Hadid. Enquanto estava no escritório de Zaha assinava poemas pornográficos como asianpunkboy. É uma figura tipo bicha-escândalo, que cria em torno dele uma aura de art star - como Warhol, Basquiat e Gilbert & George. Não faz parte de nenhuma cepa especial que categorize sua arte erótica, aberta a argumentação. O codiretor de mostras da Serpentine Gallery de Londres e diretor de projetos internacionais, Hans Ulrich Obrist - hoje um dos poderosos nomes da arte - é interessado na dimensão utópica do trabalho de Terence Koh. Ele é um artista pós-mídia: faz livros - o novo é Captain Buddah -, performances, fotos e instalações das quais muitas vezes restam apenas a memória do momento. Uma espécie de Yoko Ono da atualidade - que transforma uma dose de esperma em arte/comodite, posta no mercado por US$ 100 mil. Ele às vezes é visto segurando um balão preto no clube Bom-Bom-Room. E aí? Nada. É da turma de Casey Spooner, artista e head da banda Fischerspooner; era também chapa de McQueen e Lady Gaga. Só sei que uma visita pelo universo monocromático de Koh, vale a pena, sim.

Em busca do derrière perfeito? O cirurgião plástico Wagner Montenegro desenvolveu uma técnica que levanta o bumbum a partir da experiência com plásticas para redução de pele e flacidez de obesos.

Augusto Arruda Botelho em um camarote, com possíveis azulejos de Anita. E a entrada do prédio, que não entrega o bom

Cacá Ribeiro na cabine-cenográfica de DJ. A cena é uma briga entre faisões taxidermados - uma trend bombada pelo designer francês Vincent Daré.

E, do varandão, a vista da cúpula da Catedral da Sé

Facundo Guerra vai desafiar DJs da cena a estimularem seu lado B - e mais adulto. A porta-giratória é como túnel entre o clássico e futurístico da pista 3D