Em centro do Rio, doação de sangue cai 60%

"O brasileiro não tem o hábito da doação de sangue. Por isso estamos fazendo campanhas para mostrar às pessoas (a importância das doações) e criar um envolvimento", disse a coordenadora do Hemorio, Janine Cardoso.

Na tentativa de restabelecer o nível dos estoques e evitar a paralisação do atendimento, o Hemorio realizou ontem uma campanha para conscientizar a população sobre o assunto, no bairro de Guadalupe, na zona norte.

Itinerante, as ação é realizada desde o início do ano e atende também a cidades da região metropolitana do Rio.

De acordo com Janine, a chegada do inverno e das férias escolares de julho podem influenciar negativamente os estoques do banco de sangue do Hemorio.

Orientações. Entre as recomendações para os doadores estão repousar no mínimo seis horas na noite anterior à doação, não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes e não fumar, além de evitar alimentos gordurosos durante um período de quatro horas.

Pessoas acima de 50 quilos e com idade entre 16 (com autorização do responsável) e 68 anos, em bom estado de saúde, estão aptos a doar sangue.