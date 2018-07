Em cerimônia, plateia pede que Dilma vete Ato Médico A presidente Dilma Rousseff foi surpreendida nesta segunda-feira pela plateia que assiste à cerimônia de lançamento de programa na área da saúde no Palácio do Planalto. As pessoas gritaram "veta, veta, veta", em referência ao chamado Ato Médico, que é o projeto de lei que regulamenta o exercício da medicina.