Em cima da hora, nova mudança de projeto

No relatório técnico feito há um mês pelo COI, a questão da hospedagem era ainda um ponto fraco da candidatura carioca. O COI questionava principalmente a ideia de usar navios de luxo para servir como hotéis. Mas a prefeitura do Rio indicou que, diante da reação do COI, decidiu diminuir a dependência da cidade sobre o plano. "Na questão da hospedagem vamos reduzir a dependência dos navios", admitiu Ruy Cesar, secretário da prefeitura do Rio para a Copa de 2014 e os Jogos de 2016. Segundo ele, grupos hoteleiros apenas esperam o anúncio na sexta-feira para confirmar investimentos de cerca de R$ 1 bilhão em 19 novos hotéis.

O Rio não foi o único a renovar dados. Madri também correu para apresentar novos documentos. Mas Nuzman insiste que o COI "aprovou" o Rio. "Não dá para dizer que projeto não é bom", disse. "O COI colocou o Rio como o melhor."

Na questão sobre o desafio que a Copa de 2014 representa na captação de patrocinadores para 2016, o Rio agora admite que já contabiliza os problemas eventuais em seu programa. "Já apresentamos uma receita mais baixa pelo impacto que o Mundial poderia ter. Fomos conservadores na projeção de receitas" disse Osório. O COI aponta que pode haver fadiga de investidores diante dos dois eventos no Brasil. A receita e os lucros dos Jogos são considerados pontos fundamentais. E o Rio terá a menor receita entre as quatro cidades.