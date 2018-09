Em clima de festa, Brasil vence Zimbábue por 3 x 0

Cerca de 60 mil torcedores fizeram muito barulho no Estádio Nacional do Zimbábue com as vuvuzelas, como são conhecidas as cornetas africanas, e comemoram até quando o Brasil marcou os gols.

O mais aplaudido pelos fãs foi Kaká, que jogou apenas o primeiro tempo porque está se recuperando de uma lesão muscular, e teve participação discreta.

O ponto negativo do jogo para o Brasil foi a substituição do goleiro Julio César por Gomes ainda na primeira etapa após uma dividida. Por precaução, o goleiro da Inter de Milão foi sacado da partida.

O Brasil começou o jogo com Thiago Silva na vaga de Juan, poupado, em relação ao time que deve estrear na Copa. Assim, a equipe titular foi formada por Julio César, Maicon, Lúcio, Thiago Silva e Michel Bastos; Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano e Kaká; Robinho e Luís Fabiano.

A seleção começou a partida em ritmo lento e o Zimbábue teve as melhores chances, incluindo uma boa trama do ataque aos 19 minutos que acabou em um chute para fora já com o goleiro brasileiro sem condições de fazer a defesa.

A primeira oportunidade do Brasil aconteceu só aos 24 minutos, em um chute de fora da área de Robinho que o goleiro espalmou. Um minuto depois, Kaká enfiou boa bola para Luís Fabiano, que chutou de perna esquerda para fora.

A seleção africana, 110a colocada no ranking da Fifa, ainda teve uma boa chance em um cabeceio defendido pelo goleiro Gomes.

Depois de tentar o gol em chutes de longe, o Brasil conseguiu marcar através de uma falta da entrada da área. Michel Bastos chutou forte e abriu o placar aos 41 minutos.

Dois minutos depois, Maicon lançou Robinho, que ampliou com um chute no alto.

Para o segundo tempo, o técnico Dunga fez três alterações: entraram Daniel Alves, Luisão e Julio Baptista nas vagas de Maicon, Lúcio e Kaká.

Com o jogo mais aberto, o Brasil passou a tocar mais a bola e marcou o terceiro gol aos 11 minutos. Daniel Alves tabelou com Julio Baptista e tocou para Elano empurrar a bola para o gol vazio.

Os atacantes Grafite e Nilmar tiveram suas oportunidades ao substituírem Luís Fabiano e Robinho, mas os brasileiros não conseguiram marcar mais gols.

O próximo amistoso do time será contra a Tanzânia na segunda-feira, e a estreia na Copa acontece dia 15 contra a Coreia do Norte. Depois a seleção ainda enfrenta Costa do Marfim e Portugal pelo Grupo G do Mundial.

(Reportagem de Pedro Fonseca)