Em colégio da UFRJ, docente entra em greve Ontem não houve aulas no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Os professores iniciaram uma paralisação e prometem mantê-la até 2 de maio caso o governo federal não efetue o pagamento de 28 professores substitutos, cerca de 60% do total, sem salário desde fevereiro.