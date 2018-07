Em coma, mulher dá à luz gêmeas

Uma mulher que sofreu um derrame aos cinco meses de gravidez deu à luz gêmeas enquanto estava em coma, na Argentina. Identificada apenas como Beatriz, de 37 anos, ela passou por uma cesárea de emergência. As meninas, Martina e Mora, estavam na 23.ª semana de gestação e pesavam apenas 900 gramas. Elas se recuperam no hospital. A mãe saiu do coma e está em casa, reabilitando-se de uma paralisia no lado esquerdo do corpo e de problemas na fala. "Diziam que não havia chances de vida", afirmou.