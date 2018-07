Em comício com Dilma, Lula critica governo tucano de São Paulo

"Isso não é pedágio, é roubo. É roubo ao povo brasileiro", disse o presidente durante o comício, realizado nesta sexta-feira em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

No palanque de Dilma esteve também o candidato petista ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante.

Lula criticou ainda o encaminhamento dado pelo governo paulista às políticas sociais do governo federal, afirmando que os tucanos não têm "humildade". "A falta de humildade deles não reconhece nem o dinheiro federal que passou para eles", acrescentou.

Dilma, por sua vez, voltou a atacar as promessas da chapa tucana para manter os projetos sociais já existentes do governo federal, como o Bolsa Família e o ProUni. "Sabe quem tentou acabar com o ProUni? O partido do vice do meu adversário", acusou Dilma, referindo-se ao DEM, que faz coligação com o PSDB. "E hoje (eles) vêm falar que são a favor do ProUni", acrescentou.

Dilma lidera com folga as pesquisas de intenção de voto em relação a Serra. Já Mercadante se encontra longe do tucano Geraldo Alckmin (PSDB) na corrida pelo governo de São Paulo.

No palanque de Dilma estiveram também os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Franklin Martins (Comunicação Social).

(Por Fernando Cassaro)