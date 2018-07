Em comício pró-Dilma, Lula diz que ainda pode 'fazer miséria' Em comício pró-Dilma na noite de sexta-feira no Marco Zero, em Recife, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não quis saber de despedidas. Afirmou que ainda tem tempo à frente do Palácio do Planalto.