Em construção, hospital do Rio leiloa suas alas

No próximo domingo, o Copacabana Palace sediará um leilão inusitado. Serão vendidas alas do Hospital Pró-Criança, em construção em Botafogo, zona sul do Rio, que será especializado em cardiologia pediátrica, com 40% dos leitos para atendimento gratuito. Quem "adquirir" um setor ganha o direito de batizá-lo. É mais uma cartada da cardiologista Rosa Célia Barbosa para financiar a obra de R$ 45 milhões, que começou sem que a instituição tivesse 1 centavo. O Pró-Criança será inaugurado no primeiro semestre de 2011.

Rosa veio com "essa megalomania de fazer hospital", nas palavras da própria cardiologista, em 2008. Havia sido avisada pela direção do Hospital Pró-Cardíaco, referência em tratamento do coração no Rio, que a instituição fecharia a cardiologia pediátrica - setor que havia sido criado por ela no início dos anos 90.

A médica não sabia o que fazer com as 40 crianças que atende semanalmente no Pró-Criança Cardíaca. O projeto, que completa 14 anos, surgiu no consultório particular: ela atendia crianças pobres, a pedido de amigos, médicos em hospitais públicos.

O número desses pacientes cresceu tanto que, em 1996, Rosa pediu empréstimo ao BNDES, comprou e reformou uma casa em Botafogo. Passou a atender lá as crianças carentes. Mas não bastava o cuidado ambulatorial, elas precisavam de cirurgias. Fez um convênio com o Hospital Pró-Cardíaco, que cobra apenas o custo dessas operações.

Com o "aviso prévio" do fechamento da pediatria, decidiu que construiria seu próprio hospital. "Era isso ou eu ficaria pulando de instituição em instituição."

O patrono do Pró-Criança Cardíaca, o economista Paulo César do Rego Monteiro, doou os terrenos para o novo hospital, na Rua Dona Mariana - a mesma do Pró-Cardíaco, do consultório de Rosa e do Pró-Criança Cardíaca. Rosa não quis saber das sugestões de reformar os prédios velhos. Pôs tudo abaixo e abriu licitação. Faltava o dinheiro para a obra.

Resolveu chamar um conhecido dos tempos de juventude - ambos eram amigos de Carlos Imperial - para ajudá-la na tarefa de arrecadação. O conhecido era o cantor Roberto Carlos.

A ideia da médica era a de que ele se apresentasse no Teatro Municipal - coisa que o Rei não tinha feito. "Sabe que não foi difícil (convencê-lo)? Ele é uma pessoa maravilhosa." O show lotou e rendeu R$ 1,7 milhão.

Depois vieram shows de Caetano Veloso e Maria Bethânia, um convênio com as lojas Folic e Checklist, um jantar promovido pelo governador Sérgio Cabral que arrecadou R$ 10 milhões. O cimento foi doado pela Tupi; da Gerdau, veio o aço; White Martins entrou com gases medicinais. A obra já consumiu R$ 20 milhões e o hospital não tem dívidas. Para dar novo fôlego às arrecadações, Rosa inventou o leilão.