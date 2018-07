Em convenção, Dilma recebe apoio do PDT e rebate críticas à economia

Dilma defendeu ainda a postura do governo no enfrentamento da crise financeira mundial, afirmando que o Brasil manteve seu nível de emprego enquanto outros países sofreram com aumento das taxas de desemprego e medidas impopulares para os trabalhadores.

“Hoje tem uma campanha que diz sistematicamente que a inflação está sem controle no Brasil. Todo mundo sabe que a inflação no Brasil é cíclica... Tem 15 anos que funciona assim”, disse a presidente durante o evento partidário.

“Eu queria dizer que um, a inflação está sob controle. Dois, o país tem todas as condições de manter um crescimento constante e contínuo a partir de agora”, afirmou, acrescentando que seu governo e aliados têm a condição de avançar e “fazer o maior programa de infraestrutura que este país já viu”.

Ao defender a aliança com o PDT, partido ao qual já foi filiada, Dilma afirmou ainda que programas como o Bolsa Família estão seguros com o seu grupo político.

“Nós construímos o Bolsa Família. Regamos o Bolsa Família. Mudamos sempre que foi necessário as condições para incluir mais gente. Transformamos o Bolsa Família num caminho de ascensão social”, disse a presidente, que também defendeu o programa Mais Médicos, alvo de muitas críticas durante seu lançamento, no ano passado.

