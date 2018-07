Em Cuba, Lula ouve de médicos que Chávez se recupera bem de cirurgia

Lula se reuniu em Havana com Rosa Virginia, filha de seu aliado venezuelano, com o chanceler venezuelano, Elías Jaua, e com médicos que tratam de Chávez.

"Eles informaram o ex-presidente que Chávez tem se recuperado bem da cirurgia que fez em dezembro do ano passado", disse o Instituto Lula em nota, acompanhada de foto do ex-presidente com a filha do líder venezuelano.

Chávez, no poder desde 1999, não é visto nem ouvido em público desde que viajou a Cuba em 10 de dezembro para fazer a cirurgia, a quarta desde que foi diagnosticado com um câncer na região pélvica em junho de 2011.

Já doente, Chávez foi reeleito para um novo mandato no ano passado. A posse, marcada para 10 de janeiro, foi adiada indefinidamente pela Justiça.

Chavistas dizem que o presidente continua no comando desde seu quarto de hospital em Havana, mas a oposição defende que se Chávez, de 58 anos, tem condições de conversar com ministros, deveria então fazer um pronunciamento à nação explicando exatamente qual é seu estado de saúde.

Na quarta-feira, Lula esteve com o ex-presidente cubano Fidel Castro e com o atual presidente de Cuba, Raúl Castro.

(Reportagem de Eduardo Simões)