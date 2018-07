Em cúpula, Brasil defende ''OEA do B''

O Brasil tenta emplacar uma nova organização de integração da América Latina, apelidada de "OEA do B", na segunda Cúpula da Unidade da América Latina e Caribe, que se realiza em Cancún, no México, de hoje até terça-feira.

A ideia de montar uma Organização dos Estados Americanos sem os Estados Unidos e o Canadá foi lançada em dezembro de 2008, em Sauipe, Salvador, na primeira cúpula da América Latina e Caribe (Calc). Os grandes defensores dessa entidade hemisférica, que seria um contraponto ao poder dos EUA, são o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mexicano Felipe Calderón, o venezuelano Hugo Chávez e o equatoriano Rafael Correa. Agora, representantes de 32 países estarão reunidos em Cancún e tentam tirar o projeto do papel.

"A reunião consolida o que se fez em Salvador, um foro reunindo todos os países em desenvolvimento da região, e mostra que há algo novo surgindo abaixo do Rio Grande", afirmou ao Estado o subsecretário para América do Sul do Itamaraty, Antonio Simões. Em Salvador, ficou decidido que o novo órgão regional seria anunciado na segunda cúpula da Calc, no México. Simões já está em Cancún participando das negociações do documento final.

Ainda não há confirmações sobre o formato que poderia ter a OEA alternativa, e alguns dos nomes cogitados são União da América Latina e Caribe e Organização dos Estados da América Latina e Caribe. Uma proposta seria simplesmente unir a Calc ao Grupo do Rio, que tem 23 países-membros, incluindo Cuba, que foi admitida no ano passado.

"Trata-se de algo muito positivo e seria um mecanismo sem burocracia, sem custos adicionais para nossos países, porque não haveria secretarias permanentes, teria a mesma agilidade que o Grupo do Rio", disse o embaixador do Equador no México, Galo Galarza Dávila.

Haiti será outro item no topo da agenda dos líderes latino-americanos. Iniciativas de apoio à reconstrução do país farão parte da declaração final da cúpula. Outro assunto que estará na pauta será a eleição da OEA, que se realiza em 24 de março.

INSULZA

EUA, Canadá e outros países alinhados com os americanos não querem a reeleição do secretário-geral José Miguel Insulza, que é visto como muito leniente em relação às medidas antidemocráticas de Chávez. Mas os bolivarianos também são contra a recondução de Insulza, porque o chileno teria sido pouco eficiente no imbróglio de Honduras. "Ele conseguiu um prodígio, não agrada aos EUA nem à Alba", disse Peter Hakim, presidente do Diálogo Interamericano. Não há, até agora, um nome alternativo. O Brasil apoia Insulza.

Hakim mostrou-se cético em relação à criação de mais um órgão regional. "Os latino-americanos não têm um histórico muito bom em termos de organizações regionais que funcionem, seja Mercosul ou Unasul."

Os presidentes eleitos do Chile e da Costa Rica, Sebastián Piñera e Laura Chinchilla, comparecerão acompanhados dos atuais ocupantes do cargo, Michelle Bachelet e Oscar Arias. O grande ausente será Porfirio Lobo, presidente de Honduras eleito em janeiro - não foi convidado, porque Honduras está suspensa da OEA desde o golpe que depôs Manuel Zelaya. Mas na sexta-feira o presidente Lula afirmou que vai defender a reintegração de Honduras à OEA.