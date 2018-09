Em Curitiba, corpo desaparecido em rio é encontrado O Corpo de Bombeiros de Curitiba encontrou ontem, por volta das 19 horas, o corpo do pedreiro Josnei Alci Louback, de 37 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira, após cair de um barco no Rio Barigui, na zona sul da capital paranaense. Ele estava acompanhado de Rafael Esteves Fernandes, que ainda está sendo procurado pelos bombeiros. Ambos ajudavam a retirar pessoas que corriam o risco de ser ilhadas em razão do aumento no volume de água do rio, quando o barco virou.