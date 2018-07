Em data redonda da Ferrari, Massa quer manter domínio na Turquia

A prova de domingo, sétima da temporada, será o 800o Grande Prêmio da escuderia, um marco que nenhuma outra equipe está nem perto de alcançar. Os italianos, naturalmente, pretendem celebrar no alto do pódio.

Que pode ser de Massa, mesmo que a Red Bull pareça franca favorita, depois de fazer todas as pole positions do ano.

O brasileiro, quinto colocado no Mundial, 12 pontos atrás do colega espanhol Fernando Alonso, não ganha um corrida desde 2008. Na temporada passada, ficou várias provas afastado por causa de um acidente sofrido em julho na Hungria.

Há três corridas, Massa chegou a liderar o campeonato, mas agora precisa ao menos se equiparar ao nível de Alonso, vencedor da prova de abertura, no Barein.

Massa domina as corridas no Istambul Park, no lado asiático da metrópole turca, desde o primeiro GP realizado ali, em 2005. Há dois anos, após sua terceira vitória consecutiva, o brasileiro brincou que já poderia pleitear cidadania turca.

"É uma grande lembrança", disse ele nesta semana ao site da Ferrari (www.ferrari.com). "É uma pista onde amo correr. Gosto de guiar nesta pista, e ganhei três vezes em cinco corridas. Acho que isso me dá mais motivação para ir lá (...), acelerar ainda mais fundo e lutar pela vitória."

O circuito, em sentido anti-horário (como Interlagos, a "casa" de Massa), foi o cenário da primeira pole e da primeira vitória do brasileiro na categoria, em 2006.

"Acho que podemos trazer um bom carro", afirmou ele. "Acho que se tudo funcionar perfeitamente, podemos ter um carro competitivo. É um grande prazer para mim ser uma pequena parte desses 800 grandes prêmios para a Ferrari. Vou tentar ao máximo ir à Turquia lutar pela vitória, ter também uma celebração legal desses 800 grandes prêmios. É uma sensação fantástica estar dentro dessa história tão legal."

Alonso, um bicampeão que já impôs sua autoridade na equipe, será uma grande ameaça, e a Red Bull pode novamente não ser páreo para as rivais.

O australiano Mark Webber busca sua terceira vitória consecutiva. Seu colega alemão Sebastian Vettel, empatado com ele em número de pontos, mas atrás em termos de vitórias, é outro apaixonado pelo circuito de Istambul.