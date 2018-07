Em desvantagem, Marta mantém animação; diz que ajuda é bem-vinda Mesmo em desvantagem de 17 pontos percentuais na pesquisa de segundo turno, a candidata do PT à prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, tentou demonstrar animação nesta quinta-feira e disse que toda a ajuda é bem-vinda. "Marta não está desanimada não, corta essa", disse a candidata a jornalistas sobre pesquisa Datafolha que aponta seu rival, o prefeito Gilberto Kassab (DEM), com 54 por cento de intenção de voto, enquanto ela está com 37 por cento. "Eu estou muito animada porque nós vamos poder fazer o enfrentamento de propostas, comparando o que nós queremos para a cidade... Nós vamos ter o mesmo tempo de TV para comparar trajetórias, propostas e gestões", afirmou, durante caminhada na região noroeste da cidade. Questionada se o chefe de gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho, virá a São Paulo para reforçar sua campanha, como foi noticiado, Marta disse que ele estará em férias. "Se ele vier eu acho que é lucro total, ainda não está confirmado, acredito que venha", declarou. Em seguida, a candidata apelou por ajuda. "Quanto mais recursos você tiver, mais gente competente ajudando, mais gente querendo utilizar os seus dias de férias para batalhar com a gente, eu fico agradecida", afirmou. Para ela, se vários integrantes do partido e do governo vierem apoiá-la, será uma demonstração de que o PT está unido. (Reportagem de Alice Assunção; Edição de Carmen Munari)