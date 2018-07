Em Detroit, casas vendidas a US$ 1

THE GUARDIAN

DETROIT

Alguns dirão talvez que Jon Brumit pagou demais quando desembolsou US$ 100 por uma casa completa. Um passeio por bairros de Detroit outrora atulhados de carros, que faziam com que a cidade fosse invejada pelo país inteiro, permite descobrir imóveis que podem ser adquiridos por apenas US$ 1.

Essas habitações se encontram entre construções lacradas com tábuas, incendiadas e deixadas para apodrecer ao longo de ruas desertas, lugares onde a população está se reduzindo tão rapidamente que quarteirões inteiros são demolidos para dar lugar a hortas urbanas.

"Eu morava em Chicago e um amigo me disse que em Detroit era possível comprar casas por US$ 500", disse Brumit, um artista sem nenhum recurso que achava que não tinha perspectivas de ter uma casa própria. "Eu disse: Se ouvir falar de alguma coisa um pouco mais barata, me diga. Uma semana depois, ele me mandou a foto de uma casa à venda por US$ 100. Pensei que tivesse enlouquecido. E por que não? Era uma maneira de reduzir despesas e ter um tempo para projetos criativos, pois não estamos trabalhando para pagar o aluguel."

As casas à venda por alguns dólares são uma espécie de lenda urbana nos EUA depois da crise das hipotecas, que tirou milhões de pessoas de suas moradias. Mas em Detroit não é um mito. Hoje, uma em cada cinco casas está vazia na cidade onde nasceu a era do automóvel, onde surgiu a classe média americana e também a Motown.

TERRITÓRIO ESTRANHO

Detroit esteve em declínio durante décadas; a população hoje se reduz a menos de 1 milhão de pessoas ? a metade da que existia no seu ápice, em 1950. Mas a recente crise das hipotecas e o colapso das grandes montadoras fizeram da cidade um território estranho entre os grandes centros urbanos.

Um terço da população está desempregada. Nos últimos três anos, os preços dos imóveis caíram 80% ou mais. No ano passado, o preço médio de uma casa na cidade era US$ 7.500.

A recente debacle financeira teve como consequência a execução maciça de dívidas de pessoas incapazes de pagar as hipotecas ou que deixaram suas casas, cujo valor havia caído para uma parcela ínfima do valor dos empréstimos para comprá-las.

Os bancos estão liquidando por alguns dólares as propriedades nos piores bairros, em geral cercadas por casas vazias em ruínas. Mas mesmo as que estão em melhores condições podem ser adquiridas por uma pequena parcela do antigo valor.

Tecnicamente, Brumit pagou US$ 95 pelo terreno e US$ 5 pela casa na Rua Lawley ? ou seja, o que os corretores de imóveis chamam de oportunidade.

Ele disse: "A casa tinha um enorme buraco no teto aberto pelos bombeiros que procuravam apagar o último incêndio, depois de outras tentativas de queimá-la. Os dois donos anteriores quiseram botar fogo no imóvel para sair das hipotecas. Então há um buraco enorme de cerca de sete metros de comprimento, o encanamento foi arrancado quase inteiramente, e a maior parte da instalação elétrica também. Era uma casca enegrecida pela fumaça, danificada, mas com a estrutura intacta, com um monte de neve acumulada no sótão".

Colocar fogo nas casas para receber a indenização e acabar com a hipoteca não é incomum em Detroit; o esqueleto escurecido de uma casa de madeira fica no fim da rua de Brumit. Mas é mais comum os proprietários abandonarem as casas e deixarem de pagar as hipotecas.

Do lado oposto da Rua Lawley, Jim Feltner e seus operários retiravam os objetos deixados numa casa tomada por um banco. "Eu era um empreiteiro, comprava casas e as reformava. Agora, esvazio as que foram executadas. Limpo uma ou duas por dia", conta. "Moro em Detroit há 40 anos e assisti ao pico dos preços, quando um imóvel custava US$ 100 mil, e agora, no máximo, consegue-se US$ 20 mil. Tenho algumas propriedades. Dez são para alugar, e não consigo nada por elas. São casas muito bonitas."

Os operários de Feltner estão tirando roupas, botas e móveis dos quartos e das salas, empilhando-os no jardim da frente até que apareça um contêiner de lixo. Num canto há uma caixa com discos da Motown da década de 70. Um urso de pelúcia está no chão de braços abertos.

"Podemos conseguir US$ 5 mil por esse lugar", disse Feltner. "Depois de limpa, a casa é boa. Está com o encanamento e a instalação elétrica completos. O teto está intacto." Brumit contou que um homem chamado Jesse morava lá. "Jesse disse que provavelmente sairia de lá porque sabia que poderia comprar uma casa por um valor muito inferior ao de sua dívida. É uma pena", disse ele.

A casa vizinha está abandonada. Na rua seguinte, um terço dos imóveis tem tábuas nas janelas. Trata-se de uma história que se reproduz por toda a cidade. Joan Wilson, corretora de imóveis cuja firma está oferecendo uma casa de três dormitórios na Rua Albany por US$ 1, diz que mais da metade das casas que vende estão associadas a execuções hipotecárias de dezenas de milhares de dólares.

"A primeira coisa que a maioria das pessoas que telefonam perguntando sobre imóveis diz é que querem comprar uma casa executada pelo banco. Há pessoas que encontram as ofertas na internet e telefonam da Inglaterra e da Califórnia sem jamais terem visitado a região. Elas perguntam sobre uma casa que viram na rede. Digo a elas que precisam dar uma olhada na vizinhança. Será que a casa é a única de pé num raio de um quilômetro?"

RECONSTRUÇÃO

Mas aquilo que para alguns é uma praga está proporcionando para outros a chance de reconstruir partes da cidade. O bairro de Old Redford sofreu sua parcela de desolação. Delegacia de polícia, escola do ensino médio e centro comunitário estão fechados. Mas a área passa por uma revitalização, liderada por John George, que 21 anos atrás começou a instalar tábuas numa casa abandonada usada por traficantes. Hoje ele está à frente de um grupo chamado Blight Busters (algo como Caçadores de Pragas). Eles derrubam casas que não podem ser recuperadas e criam jardins comunitários com legumes frescos e gratuitos para quem quiser colhê-los. "Há casas que não foram ocupadas em oito ou nove anos. Entramos nelas e as derrubamos sem ter permissão para fazê-lo", disse.

"Se o proprietário de um imóvel deixa para trás algo desse tipo para apodrecer em meu bairro, obviamente não se importa ou não está em posição de assumir responsabilidade pela propriedade, e assim nós cuidaremos do imóvel para ele." O grupo Blight Busters já demoliu mais de 200 casas, incluindo todo um quarteirão de imóveis abandonados em Old Redford.

"Precisamos readequar as proporções deste bairro, o que significa acabar com quarteirões inteiros, e construir fazendas, jardins mais amplos, instalar moinhos de vento. Queremos reduzir as proporções de Detroit para algo mais viável", disse George. Casas que podem ser salvas são reformadas com o dinheiro oferecido por fundações. "Detroit tem uma das melhores reservas de imóveis do país, feitos com tijolos, mármore, assoalho de madeira e peças de cristal de chumbo. São casas feitas para reis", acrescenta.

"Demos uma casa de US$ 90 mil a uma mulher que morava num carro. Ela tinha quatro filhos. O imóvel não lhe custou um centavo. Mais de mil pessoas se candidataram a comprá-la. O imóvel deve valer hoje cerca de US$ 35 mil." O bairro de Old Redford passa por renovação gradual. Um quarteirão de lojas abandonadas foi transformado num centro artístico e espaço para apresentações musicais, com cafés e estabelecimentos do tipo. Um dos últimos cinemas de Detroit ? que está entre os últimos cinemas americanos equipados com órgão original ? foi restaurado e exibe atualmente o filme Bonequinha de Luxo.

Brumit calcula ter gasto US$ 1.500 para comprar e reformar sua casa, aproveitando-se do material abandonado em canteiros de demolição. Quando a casa ficar pronta, ele se mudará com a mulher e o filho de quatro meses. "Os americanos que conhecemos foram enganados pelo sonho americano. Mas (a reforma) é nossa maneira de tentar mudar de país. Somos uma minoria étnica e esse ambiente é rico... os espaços abertos representam 30% da cidade, e isso não inclui os imóveis que deveriam ser demolidos. Podemos passear de bicicleta e ouvir pássaros. É incrível."