Em dez dias, PM prende 26 suspeitos em Paraisópolis

A operação desencadeada pela Polícia Militar na Favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, resultou em 26 detenções, até as 16 horas desta sexta-feira, 13. Dessas, 15 são de procurados pela Justiça. O balanço também indica a apreensão de 12 menores, oito armas, nove veículos, 31 caça-níqueis, R$ 6.456 em dinheiro, quatro quilos de maconha e um de crack, além de porções de cocaína e haxixe. A PM afirmou que a ação, cujo objetivo é deter foragidos e identificar os envolvidos no tumulto ocorrido na favela no último dia 2, ainda não tem previsão para ser encerrada. Cerca de 400 policiais ocupam a comunidade. Em dez dias, eles revistaram 9.778 pessoas e fiscalizaram 2.179 motos, 1.365 carros, 45 ônibus e 179 comércios.