Em dia de jogo, SP tem trânsito tranquilo pela manhã

Grande parte dos trabalhadores que trafegam normalmente neste horário, segundo a CET, só vão começar o turno na parte da tarde, após o jogo entre Brasil e Portugal, a partir das 11 horas, pela Copa do Mundo da África do Sul. O congestionamento deve aumentar entre as 12 horas e as 14 horas.

A lentidão desta manhã estava concentrada nas principais vias da cidade, como Avenida 9 de Julho, com 2,6 quilômetros de tráfego carregado no sentido bairro, nas duas pistas da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre as Pontes Cruzeiro do Sul e Vila Guilherme, na Radial Leste e Ligação Leste-Oeste.

Acidentes

Alguns acidentes foram registrados na manhã de hoje. Na Radial Leste, dois ônibus colidiram perto da Avenida Aricanduva, sentido centro, e deixaram um ferido. Na Rua Rego Freitas, um veículo atropelou um pedestre e depois bateu em uma motocicleta.