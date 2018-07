Em dia de protesto, SP tem trânsito tranquilo Nas redes sociais, pode estar uma explicação para o fato de São Paulo estar com cara de feriado nesta quinta-feira. Com o anúncio dos protestos, muitos moradores disseram, na rede de informações Twitter, que preferiram ficar em casa. "Minha contribuição para a ?greve geral?: ficar quietinha em casa", disse a internauta @ednninha. "Não fui trabalhar.. Protesto .:-) to relaxando aki", afirmou @douglasferrer37. "Nessa coisa de ter ou não ter o protesto, minha mãe nem precisa ir trabalhar", disse @pietranas.