Em dia de sol, mutirão intensifica limpeza no RJ A prefeitura do município fluminense de Duque de Caxias e entidades voluntárias aproveitam o dia de sol neste domingo para intensificar o trabalho de limpeza e de apoio às famílias afetadas pelas fortes chuvas ocorridas na última semana na região. Há um trabalho de mutirão em andamento, informou a Defesa Civil do município.