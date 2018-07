Em discurso duro, Serra diz que PT cerceia liberdade de imprensa

"Uma coisa é divergir de notícias; uma coisa é debater as notícias, outra coisa, completamente diferente, é usar a opressão do Estado... em função do partido", disse o tucano em discurso para empresários do setor de comunicação durante o 8o Congresso Brasileiro de Jornais.

O ex-governador paulista listou o que considera ser os três instrumentos usados pelo PT para oprimir jornalistas e restringir a liberdade de expressão. Um deles, de acordo com o candidato, é a utilização de dinheiro público em conferências para discutir o controle da imprensa.

"Essa é uma via democrática de estabelecer o controle, porque as conferências pagas com o dinheiro público são de frações de partido, do PT, que é a favor disso", afirmou o candidato.

Serra ocupa atualmente a segunda posição nas pesquisas, atrás de Dilma Rousseff, do PT, que, segundo alguns levantamentos, seria eleita no primeiro turno.

O tucano também apontou a publicidade governamental como ferramenta de controle da mídia e criticou o que classificou de "patrulhamento" de jornalistas que seria realizado por integrantes do PT.

"Para boa parte da mídia, o peso da publicidade governamental é grande", declarou o tucano, que também acusou petistas de realizarem "perseguição sistemática e pressão psicológica" sobre membros da imprensa.

"Jornalistas temerosos de repressão não abrem todos os fatos. Para os patrulheiros comandados pelo PT, o que importa são versões, não o fato efetivo", disse.

Serra declarou-se "ferrenho defensor" da liberdade de expressão e aproveitou para disparar também contra as relações do Brasil com países que restringem o trabalho da imprensa.

"Infelizmente o Brasil, em matéria de política externa, parece ter um especial carinho com países onde a liberdade não existe. Vamos lutar para preservá-la e defendê-la", prometeu.

"Eu na Presidência da República vou respeitar do fundo da alma essa liberdade, que é a garantia da democracia", disse. "Não fosse essa liberdade, não teriam sido descobertos mensaleiros, violadores de sigilo, portadores de dinheiro na cueca", completou.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)