Em discurso, Obama diz que 'mudança chegou à América'

O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na terça-feira, 4, que "a mudança chegou à América" e fez um apelo de apoio ao espírito de unidade para atacar os desafios. O democrata conquistou a presidência ao garantir , por enquanto, 338, dos 270 votos necessários no colégio eleitoral. No voto popular ele teve 52% da preferência contra 47% de McCain. Até agora ele obteve 55 milhões de votos, contra 50 milhões do rival. Cerca de 75% das urnas já foram apuradas. Por volta das 3h da manhã, no horário de Brasília, Obama subiu ao palco montado para ele em Chicago, Illinois, onde ele começou sua carreira política e falou pela primeira vez como presidente eleito. "Se alguém ainda duvida que a America é o lugar onde tudo é possível, esta noite é a resposta de vocês", disse. Obama ressaltou o número de pessoas que apareceram para votar e pediu a união de todos os setores da sociedade americana. "Este é nosso momento. A hora é agora. Enquanto celebramos esta noite sabemos dos desafios que teremos pela frente: duas guerras, um planeta em perigo, a pior crise financeira da história", afirmou. O presidente eleito ainda agradeceu seu vice, Joe Biden, sua equipe de campanha, a esposa, Michelle, e suas duas filhas, para quem prometeu um novo bichinho de estimação. Obama ainda se emocionou ao falar da avó, falecida no domingo. "Ela não está conosco, mas sei que ainda está comigo. Minha dívida com ela e minha família é inimaginável". O democrata ainda agradeceu ao rival, John McCain e prometeu trabalhar com ele e sua vice, Sarah Palin durante o mandato. "Ele lutou por muito tempo e muito duro pelo país que ele ama. Ele é um líder altruísta. Parabenizo ele e Palin."Por fim, Obama dedicou a vitória aos eleitores." este será o governo do povo, pelo povo e para o povo."