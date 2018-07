Em disputa acirrada, Gabeira e Paes seguem empatados no Rio A disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro segue embolada, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira. O candidato do PV à prefeitura da capital fluminense, Fernando Gabeira, tem 42 por cento das intenções de voto, seguido pelo candidato do PMDB, Eduardo Paes, com 39 por cento das intenções, segundo pesquisa do Ibope, encomendada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, faltando pouco mais de 10 dias para o segundo turno da disputa. De acordo com o Ibope, a soma de eleitores que disseram que vão votar em branco ou nulo chegou a 10 por cento. Outros 8 por cento disseram estar indecisos e 1 por cento não soube responder. o Ibope ouviu 1.204 eleitores, entre os dias 13 e 14 de outubro. (Por Renato Andrade)