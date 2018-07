Em disputa acirrada, Obama e Romney fazem piadas em jantar

Dois dias depois de um aguerrido debate, Obama e Romney se cumprimentaram calorosamente na 67ª. edição do jantar anual da Fundação Memorial Alfred E. Smith. Eles usavam trajes formais - fraque e gravata borboleta branca- e discursaram um depois do outro. Apesar da cordialidade, o tom combativo da campanha não foi deixado de fora.

O primeiro a falar foi Romney. Ele disse que o rival -que propõe elevar a tributação dos mais ricos- deve ter ficado ouriçado ao ver tantos milionários no jantar.

"A gente se pergunta o que ele ficou pensando: tão pouco tempo, tanta coisa para redistribuir", disse ele.

Na sua vez de falar, o presidente ironizou a fortuna do seu rival. "Antes, fui fazer algumas compras numas lojas do centro. Entendo que o governador Romney foi comprar algumas lojas do centro", disse ele.

O cintilante jantar beneficente acontece no hotel Waldorf-Astoria, onde a alta sociedade novaiorquina jantou lagosta escaldada e carré de cordeiro, e entregou 5 milhões de dólares para várias entidades de amparo a crianças.

Obama e Romney, que travam seu terceiro e último debate na segunda-feira, na Flórida, sentaram-se próximos, separados apenas pelo arcebispo católico de Nova York, cardeal Timothy Dolan, que discursou nas convenções republicana e democrata que homologaram os candidatos, no final de agosto e começo de setembro, respectivamente.

O evento é uma oportunidade anual para que presidentes e aspirantes testem seus dotes cômicos, fazendo piadas autodepreciativas geralmente escritas por brilhantes redatores profissionais.

Obama fez graça com a péssima atuação que apresentou no primeiro debate, em 3 de outubro. Disse que no segundo confronto, onde foi apontado como vencedor, estava bem descansado, graças "ao gostoso e longo cochilo que eu tirei no primeiro debate".

O jantar começou a ser realizado em 1945, como homenagem a Smith, ex-governador de Nova York, então recém-falecido. Smith foi candidato derrotado à presidente dos EUA em 1928.

Entre os 1.600 convidados estavam representantes de dois setores importantes da economia de Nova York -finanças e mídia.

Foram vistos na plateia personalidades como a apresentadora Katie Couric, da ABC; o executivo Roger Ailes, da Fox News; Steve Schwarzman, executivo-chefe da firma de investimentos Blackstone Group; e Brian Moynihan, executivo-chefe do Bank of America.