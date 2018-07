Em Doha, ONGs fazem apelo por controle de temperatura

As organizações Action Aid, Christian Aid, Friends od Earth, Greenpeace, Oxfam e WWF encaminharam uma carta aos ministros e demais negociadores pedindo, por exemplo, que o segundo período do Protocolo de Kyoto, que tem de ser fechado nesta COP, traga metas de redução de 40% a 50% para os países participantes. O mesmo, dizem, deveria ser seguido por países fora de Kyoto. Hoje, a União Europeia, o maior grupo comprometido com o tratado, diz que pode reduzir 20%, podendo subir para 30% nos próximos anos.

Ainda em relação ao tratado, as ONGs pediram que o "hot air" não seja levado adiante e que nenhum país que tenha decidido ficar de fora das metas do segundo período possa participar dos demais mecanismos de Kyoto, como o de Desenvolvimento Limpo (MDL). No primeiro caso, é o que querem Polônia e Ucrânia. E, no segundo, Rússia e Japão.

A carta solicita também o estabelecimento de um mecanismo que possa lidar com perdas e danos dos países que estão além da capacidade de adaptação. E um comprometimento claro e escalonado de como será distribuído o financiamento de US$ 100 bilhões prometido até 2020. As ONGs, assim como os países em desenvolvimento, especialmente os menos desenvolvidos e os Estados-ilha, querem um compromisso de meio-termo para até 2015 de US$ 60 bilhões.

"Apesar da urgência da crise que enfrentam as pessoas e o planeta, os países ricos industrializados passaram as duas semanas em Doha removendo mesmo o mínimo do que seria necessário para ter um acordo que realmente resulte em corte de emissões, financiamento público para o clima e ação em perdas e danos", escrevem.

Em entrevista coletiva, Yeb Sano, chefe da delegação das Filipinas, que acabam de ser afetadas por um megatufão, com a morte de mais de 475 pessoas -, fez coro ao pedido das ONGs dando o exemplo do desesperado que seu país está passando.

"O (primeiro período do) Protocolo de Kyoto acaba em 25 dias, mas temos só algumas horas para garantir que estamos indo na direção correta para lutar contra as mudanças climáticas. Enquanto discutimos aqui, temos uma tragédia em casa, então precisamos fazer a diferença. Outros desastres neste ano no meu país deixaram milhares de desabrigados. Por isso me junto a esse apelo. Se não fizermos agora, quando vamos fazer? Não queremos que 2012 seja lembrado como o ano da perda da coragem." Logo depois, ele se dirigiu ao plenário e, chorando, pediu o mesmo para os delegados.