Em dois anos, casos de tuberculose passam de 72 mil para 70 mil no Brasil O número de casos de tuberculose no País caiu de 72.140, em 2007, para 70.989, em 2008. Com a pequena redução, o Brasil continua entre os 22 países que concentram 80% dos casos da doença no mundo. "A posição do Brasil nesse ranking melhorou. Saímos da 18.ª colocação em 2007 para a 19.ª em 2008. A expectativa é de que nos próximos três ou quatro anos o nome do País saia dessa lista", disse o coordenador-geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, Drauzio Barreira, ontem, na celebração do Dia Mundial da Luta Contra a Tuberculose. Os índices de mortalidade também caíram no período. Em 2008 foram 4.735 óbitos contra 4.823 em 2007. A maior incidência da doença está no Rio (68,64 casos por 100 mil habitantes).