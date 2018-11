Em dois meses, Santa Casa de Belém teve 113 mortes de bebês

Nove recém-nascidos morreram desde o início do mês até esta quarta-feira, 9, na maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Belém (PA), informou a assessoria de imprensa do hospital. Quatro desses bebês estavam na unidade de terapia intensiva (UTI). Veja também: MPF alerta sobre risco de mais mortes de bebês no ParáDesde maio, foram registrados 113 mortes de recém-nascidos na unidade hospitalar, dos quais 54 em junho e 50 em maio. A maioria das mortes (74 ou 65,5% do total) aconteceu na UTI.As causas das mortes estão sob investigação, mas o hospital não acredita que o alto índice se deva à infecção hospitalar ou problemas estruturais da maternidade. A assessoria lembra que a Santa Casa recebe muitos casos graves de todo Estado, o que poderia explicar a situação.