Em encontro com Bento XVI, Evo Morales pede o fim do celibato no clero O presidente da Bolívia, Evo Morales, pediu ao papa Bento XVI, com quem conversou ontem no Vaticano, para abolir o celibato e "democratizar e humanizar" a Igreja. O pedido foi feito em carta entregue ao pontífice. "A Igreja não tem de negar uma parte fundamental de nossa natureza como seres humanos e deve abolir o celibato. Assim, haverá menos filhas e filhos não reconhecidos", escreveu o boliviano. Morales também afirmou que para a Igreja "é imprescindível democratizar e humanizar sua estrutura clerical" e pediu que "mulheres possam ter as mesmas oportunidades que homens para exercer plenamente o sacerdócio". Morales, que se declarou publicamente como católico pela primeira vez na semana passada, também falou com Bento XVI sobre preservação ambiental.