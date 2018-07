Em entrevista, Gabrielli não confirma afastamento da Petrobras

Segundo o executivo, a decisão de uma troca de comando é de responsabilidade do Conselho de Administração da estatal.

Gabrielli disse inclusive que a pauta da próxima reunião, no dia 13 de fevereiro, ainda está sendo definida - o que permitiria incluir a discussão de um novo comando para a estatal.

"Minha afirmação é muito clara, quem determina a pauta é o presidente do Conselho, que é o ministro da Fazenda Guido Mantega", disse ele. "Não estou apto a fazer nenhuma especulação a esse respeito", afirmou Gabrielli.

Perguntado se esteve com a presidente Dilma Rousseff na última semana, Gabrielli apenas afirmou que "conversa com frequência com a presidente".

A notícia de que Dilma e Gabrielli teriam acertado a saída dele da maior estatal brasileira foi divulgada na noite de sábado pelo canal televisivo Globo News. Segundo a reportagem, ele deixaria o cargo na reunião do próximo dia 13 e seria substituído no comando pela diretora de Gás e Energia da empresa, Maria das Graças Foster.

Fontes próximas da presidente confirmaram que ela deseja fazer uma transição no comando da Petrobras, mas não confirmam que a saída de Gabrielli se daria nas próximas semanas. A principal razão para ele deixar a estatal seria sua disposição de concorrer ao governo da Bahia em 2014. O plano do PT, estimulado pelo ex-presidente Lula, segundo petistas ouvidos pela Reuters, é de que Gabrielli assuma uma secretaria no Estado ainda neste ano.

Procurada pela Reuters, a assessoria de imprensa da Petrobras disse "desconhecer" a informação sobre a troca de comando na estatal.