Em estudo, 14,5% preferiram cegueira Um estudo feito por um grupo de especialistas em antropologia e matemática da Escola de Evolução Humana e Transformações Sociais da Universidade Estadual do Arizona (EUA), publicado no mês passado pelo American Journal of Public Health, mostrou que 14,5% das 913 pessoas ouvidas preferiam ser cegas a ser muito gordas. O mesmo estudo também mostrou que 25,4% trocariam a obesidade por depressão severa.