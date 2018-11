Em evento para negros, McCain elogia o rival Obama O candidato republicano àPresidência dos Estados Unidos, John McCain, elogiou naquarta-feira seu rival Barack Obama durante um discurso paralíderes negros, mas apresentou várias propostas diferentes dodemocrata a respeito de impostos, gastos públicos e educação. "Sou um candidato a presidente que busca o seu voto eespera consegui-lo", disse McCain à NAACP, a mais antiga e umadas mais influentes entre as entidades de direitos civis dosEUA. "Mas, ganhe ou não o seu apoio, preciso da sua boa-vontadee dos seus conselhos. E caso eu vença, precisarei ainda mais." Sobre o rival Obama, que tenta se tornar o primeiro negro agovernar o país, McCain foi todo elogios. "Não contem a ele que eu disse isso, mas ele é um sujeitoimpressionante em vários sentidos", disse McCain, sob aplausos."O sucesso dele deve orgulhar os americanos, todos osamericanos. É claro que eu espero que o sucesso dele nãocontinue até tão longe quanto ele espera", brincou orepublicano. Essa declaração mostra que McCain entendeu que seriainútil, naquele ambiente, tentar atacar o político mais popularentre os negros dos EUA. Pesquisa New York Times/CBS News divulgada na quarta-feiramostra que mais de 80 por cento dos eleitores negros têm umaopinião favorável sobre Obama. Uma outra pesquisa divulgada nesta semana, da UniversidadeQuinnipiac, mostra que entre os negros Obama tem 94 por centodas intenções de voto, contra apenas 1 por cento para McCain. McCain já havia sido convidado ao evento da NAACP no anopassado, mas recusou, segundo ele porque sua campanha apresidente naquela época estava quase desativada. "Como vocês podem se lembrar, eu estava um pouco distraídona época lidando com aquilo que os jornalistas descreveram semcaridade como uma implosão na minha campanha", afirmou. REUTERS FE