Em expansão Frequentadores do Grand Plaza, hoje, sofrem um pouco: por causa da reforma de expansão que vai quase dobrar o tamanho do shopping. Quem visita algumas lojas como o Extra ou o C&C tem que andar em área externa, perto das obras, previstas para terminar em outubro, que trarão vagas cobertas, um boulevard gastronômico e lojas como Renner, Riachuelo e Fast Shop. Não que a oferta seja pequena: há, hoje, 250 lojas funcionando no shopping, concentradas em seu único piso. Já no mezanino ficam as salas de cinema, a Playland, a área infantil e as pistas de boliche. Na praça de alimentação há 20 tipos de fast food e dois restaurantes com serviço próprio, o Jucalemão e o Giulia's.