EM FAMÍLIA Dois shows marcam o encerramento da exposição Gil70. Bárbara Ohana (foto) e João Gil misturam trabalhos autorais com covers de Gil no sábado (16), e Nara Gil canta faixas dançantes do pai na apresentação 'Afrobailão', no domingo (17). Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (16), 20h; dom. (17), 11h e 19h. Grátis.