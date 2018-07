'Em Ferraz, se fazia muito com pouco'

A manutenção de Ferraz sempre foi uma ação comunitária: uma vez sob o teto da estação, todos tornam-se corresponsáveis. Por conta disso, para muitos cientistas, veteranos de temporadas na Antártida, a perda da estação deve parecer a perda de um segundo lar.

A causa do incêndio ainda está a ser determinada, mas não consigo deixar de sentir um profundo respeito pelos homens e mulheres em campo, misturado a uma desconfiança em relação a quem deveria zelar para que estivessem preparados e equipados.

Muito da meteorologia e da ecologia do Brasil depende de informações que têm de ser colhidas na Antártida. Lá, pode estar a chave para mistérios tão profundos quanto a origem da vida na Terra. Trata-se de uma viagem que exige muito para ter resultados.

Em Ferraz, militares e cientistas faziam muito com muito pouco: no período que estive lá, passamos por um racionamento de água, por conta do congelamento do lago usado como fonte pela estação; a hipótese de os cientistas terem de ir cortar blocos de gelo a golpes de picareta chegou a ser aventada, mas acabou não se concretizando. No mar, os navios Ary Rongel e Almirante Maximiano dão apoio às pesquisas científicas driblando grandes dificuldades.

Fazer muito com muito pouco é uma tradição brasileira. Mas às vezes o muito pouco é, simplesmente, insuficiente.