Em Florianópolis, Dilma diz que todo brasileiro viaja Acusada pela oposição de estar em campanha para a sucessão presidencial com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) afirmou que vai continuar viajando pelo Brasil junto com o presidente da República. Ela participou nessa sexta-feira em Florianópolis (SC) da inauguração de um linha de transmissão da Eletrosul, subsidiária do estatal Eletrobrás. "A oposição diz que não posso viajar, mas me critica dizendo que o país não tem projeto", disse Dilma a jornalistas. Ela argumentou que todo brasileiro tem direito de viajar e que as viagens não são nenhuma irregularidade. "Nunca vi ninguém ser interditado por estar viajando. Todo brasileiro viaja", acrescentou Dilma, ao frisar que as viagens não configuram campanha eleitoral. Apesar de defender o direito de viajar, a ministra não quis informar qual será seu próximo destino após sua passagem por Santa Catarina. Dilma cobrou também um posição "mais humana" por parte da Embraer na discussão em torno da demissão de 4.200 funcionários anunciada na semana passada.