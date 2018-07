Em Fortaleza, 3 candidatos votam na expectativa de ir ao 2o turno

O candidato do DEM, Moroni Torgan, que no início da disputa era o favorito das pesquisas, agora aparece em terceiro lugar, ultrapassado pelo petista Elmano de Freitas e pelo candidato do PSB, Roberto Cláudio.

Líder numericamente na corrida pela prefeitura, Freitas votou às 10h40 na Assembleia Legislativa do Estado, acompanhado pela prefeita da capital, Luizianne Lins. Ele está em situação de empate técnico com o candidato do PSB, Roberto Cláudio, segundo as últimas pesquisas Datafolha e Ibope.

Roberto Cláudio votou por volta das 9h30 acompanhado de familiares, do governador Cid Gomes (PSB) e do senador Eunício Oliveira (PMDB).

"Ao que tudo indica, podemos estar no segundo turno com o candidato da continuidade da prefeita. A gente quer dar uma alternativa a Fortaleza", disse ele a jornalistas, segundo sua assessoria.

Moroni Torgan (DEM) votou às 12h30 e afirmou manter as esperanças de ir para o segundo turno das eleições.

(Por Ana Flor)