Em Fortaleza, dois candidatos perdem Enem por atraso Ao menos dois candidatos chegaram atrasados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo em Fortaleza. No campus do Itapery, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), um estudante chegou cinco minutos após os portões terem sido fechados. Chateado, ele não quis conversar com os jornalistas e deixou o local.