Em Fortaleza e Salvador, candidatos votam após disputas acirradas

Em Fortaleza, considerando os votos válidos, que excluem brancos e nulos, Roberto Cláudio (PSB) e Elmano de Freitas (PT) apareciam com 50 por cento cada um na pesquisa Datafolha divulgada na noite de sábado. Pelo Ibope, o socialista tinha 51 por cento, contra 49 do petista, diferença dentro da margem de erro.

Aliados históricos, os dois partidos protagonizaram grandes embates nas eleições municipais deste ano, sendo um dos maiores deles em Fortaleza.

Na capital cearense, a disputa foi muito dura, com ataques pessoais entre os dois candidatos e também entre seus padrinhos políticos: o governador do Ceará, Cid Gomes, do PSB, e a prefeita da capital, a petista Luizianne Lins.

Já em Salvador, pesquisa Ibope apontou na noite de sábado para a eleição de Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM), com 55 por cento dos votos válidos, contra 45 por cento de Nelson Pelegrino (PT).

Durante a campanha, Pelegrino defendeu o alinhamento do comando de Salvador com os governos estadual e federal, que estão nas mãos do PT.

Herdeiro político de seu falecido avô, o ex-ministro e ex-senador Antônio Carlos Magalhães, ACM Neto se apresentou como candidato da mudança e prometeu uma administração ecnocrática.

(Por Jeferson Ribeiro)