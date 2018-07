Em Fortaleza, empresas de ônibus querem aumentar tarifa Em meio a onda de protestos pela redução das tarifas que ocorreu em todo o Brasil, em Fortaleza (CE), os empresários de ônibus não só rejeitam redução do valor da passagem de R$ 2,20 para R$ 2, como cobram da Prefeitura um aumento para R$ 2,30. Ainda no ano passado, através de liminar obtida Justiça, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) garantiu a manutenção do preço da tarifa em R$ 2,20.