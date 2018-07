Em Fortaleza, Valcke elogia cidade para sorteio do Mundial

Acompanhado do ex-jogador Ronaldo, que é membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local, Valcke visitou as obras de reforma do estádio Castelão e também esteve no centro de eventos onde a capital cearense pretende organizar o sorteio dos 64 jogos da Copa do Mundo.

"Vocês me conhecem. Se tenho que falar alguma coisa negativa, eu falo. O centro de eventos que eu vi hoje é impressionante. Pode-se dirigir um ônibus lá dentro. Há uma grande possibilidade que seja a sede do sorteio, um evento pra três mil convidados e mil trabalhadores de imprensa", disse Valcke a jornalistas após a visita, segundo nota do Ministério do Esporte.

Segundo Valcke, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro também se apresentaram como candidatas a receber o sorteio do Mundial, que acontecerá no segundo semestre de 2013, mas Fortaleza leva vantagem uma vez que os organizadores querem espalhar os eventos da Copa do Mundo pelas diferentes regiões do país.

"O Rio já recebeu o sorteio das eliminatórias (em 2011) e queremos dividir os eventos entre as cidades, então, o Rio não deve receber. Mas o COL fará sua avaliação e vai passar à FIFA", afirmou Valcke, que também vai visitar as obras no estádio de Salvador para a Copa nesta terça.

Fortaleza é a cidade com as obras mais avançadas de seu estádio entre as 12 sedes do Mundial, com 54 por cento das obras do estádio Castelão concluídas, segundo o governo estadual.

A cidade receberá seis jogos da Copa do Mundo de 2014, incluindo uma partida da seleção brasileira na primeira fase e uma das quartas de final. Fortaleza também será sede da Copa das Confederações de 2013, inclusive recebendo uma das semifinais.

"Tenho certeza de que Fortaleza está ansiosa para receber a Copa. A cidade está muito próxima de entregar um dos primeiros estádios, e essa ansiedade se reflete no esforço para as obras de mobilidade, estádio e aeroporto. Tenho uma palavra para vocês: parabéns, vocês estão de parabéns", disse Valcke a jornalistas na cidade.

Valcke está no Brasil para vistoriar os preparativos do país para o Mundial. Na segunda-feira, ele se reuniu em Brasília com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e cobrou mais uma vez que o país aprove a Lei Geral da Copa, que está parada no Congresso devido a uma série de desavenças entre as exigências da Fifa e dos parlamentares.

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro; Edição de Eduardo Simões)