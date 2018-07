Em gestação espontânea, mulher dá à luz quadrigêmeos Mãe de São Carlos (SP) dá à luz quadrigêmeos. O caso é raro por se tratar de uma gestação espontânea em que os quatro bebês nasceram com vitalidade. "A família cresceu de dois para seis", diz a auxiliar de produção Simone Valle Camargo, de 30 anos. As crianças nasceram no sétimo mês de gestação e estão internadas na UTI. O parto normal, acompanhado por uma equipe médica, durou dois minutos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo