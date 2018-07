Em Goiás, polícia investiga assassinatos em série A Polícia Civil de Goiás se mobiliza para desvendar um caso de assassinato em série, com cinco mortes ocorridas em Luziânia. Quatro dos cinco crimes ocorreram nos meses de fevereiro e março. Em comum, as vítimas foram degoladas, os corpos localizados na região do bairro Parque Estrela D''Alva II, e três das cinco vítimas eram mulheres, que foram violadas. A esses casos foi listado um quinto caso - o de uma mulher, Thais Martins de Almeida, morta na cidade em 2007, em circunstâncias semelhantes.