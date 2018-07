Em greve, professores do Rio protestam na prefeitura Cerca de mil professores da rede municipal de educação do Rio de Janeiro estão reunidos em frente à sede administrativa da Prefeitura nesta sexta-feira, 23. Uma comissão está reunida com secretária de Educação, Claudia Costin. Ao contrário de terça-feira, quando havia 12 mil pessoas no local, não há cordão de isolamento da Polícia Militar em frente à portaria principal. Vinte homens do Grupamento de Policiamento de Proximidade de Multidões (GPPM) acompanham o ato a distância.