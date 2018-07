Em greve, vigilantes fazem passeatas no centro de SP

Dois grupos de vigilantes, com cerca de dois mil participantes, realizaram na manhã desta terça-feira, 3, passeatas em diferentes pontos do centro da cidade de São Paulo, para protestar por melhores salários e condições de trabalho. Segundo o Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância, Segurança e Similares de São Paulo (Seevissp), organizador das passeatas, os grupos partiram da Câmara Municipal rumo a agências bancárias, para retirar os vigilantes que ainda estavam trabalhando. Um dos grupos seguiu em direção à Avenida Paulista e o outro se dirigiu à Praça da Sé, onde chegaram por volta das 9h30. Os manifestantes pretendem se encontrar por volta das 14 horas na Câmara Municipal, para a realização de uma nova reunião. Os vigilantes reivindicam adicional de risco de vida de pelo menos 15%, devido aos riscos que os trabalhadores correm durante o período de trabalho. Quanto ao salário, o reajuste pedido é de 9,9% no total.